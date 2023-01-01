Вышивка крестиком. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ольга Елизарова вышла замуж за художника–иллюстратора Семена. Но вскоре ее стали раздражать его экстравагантные замашки, любовь к яркой «артистической» одежде, его неприспособленность к быту. Когда Семен увлекся вышиванием, Ольга устроила ему скандал. Она все чаще сравнивала мужа со своим начальником Игорем. Ольга находила его мужественным и сексуальным. Игорь взял Ольгу с собой в командировку, и там они стали любовниками. Вернувшись, женщина рассказала об измене мужу. Семен ушел из дома. Однако отношения Игоря и Ольги практически зашли в тупик. Игорь относился к их связи как к интрижке без взаимных обязательств. Ольга поняла, что его качества крутого мачо на деле оказались просто грубостью и цинизмом. Она скучала по трогательно заботливому и нежному Семену, но понимала, что вернуть его, практически, невозможно – Семен был очень обижен. Ольга подала заявление об увольнении и прекратила общаться с Игорем. Тоскуя по Семену, она стала осваивать технику вышивки. Когда Семен узнал об этом, он был тронут. Ольга и Семен решили начать все сначала.



Вышивка крестиком слушать на видеосервисе Wink.