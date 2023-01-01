Вышивка крестиком. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Вышивка крестиком. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Вышивка крестиком. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Ольга Елизарова вышла замуж за художника–иллюстратора Семена. Но вскоре ее стали раздражать его экстравагантные замашки, любовь к яркой «артистической» одежде, его неприспособленность к быту. Когда Семен увлекся вышиванием, Ольга устроила ему скандал. Она все чаще сравнивала мужа со своим начальником Игорем. Ольга находила его мужественным и сексуальным. Игорь взял Ольгу с собой в командировку, и там они стали любовниками. Вернувшись, женщина рассказала об измене мужу. Семен ушел из дома. Однако отношения Игоря и Ольги практически зашли в тупик. Игорь относился к их связи как к интрижке без взаимных обязательств. Ольга поняла, что его качества крутого мачо на деле оказались просто грубостью и цинизмом. Она скучала по трогательно заботливому и нежному Семену, но понимала, что вернуть его, практически, невозможно – Семен был очень обижен. Ольга подала заявление об увольнении и прекратила общаться с Игорем. Тоскуя по Семену, она стала осваивать технику вышивки. Когда Семен узнал об этом, он был тронут. Ольга и Семен решили начать все сначала.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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