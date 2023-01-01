Вырождение. Макс Нордау (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Вырождение» – главный труд Макса Нордау – знаменитого немецкого врача, писателя, политика и соучредителя Всемирной сионистской организации. Всемирную известность Нордау принесли его труды по политическим и экономическим прогнозам развития общества на следующие 100 лет. Самым известным его произведением является «Вырождение», в котором он предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Он критиковал с моральных позиций «дегенеративное искусство», порожденное урбанистикой современной цивилизации. Разделял идеи Чезаре Ломброзо. Нордау начинает своe исследование с медицинских и социологических интерпретаций факторов, породивших описываемое им явление вырождения. Нордау говорит о повсеместном моральном разложении, ниспровержении моральных ценностей. Затем на материале произведений ведущих писателей, художников, композиторов и мыслителей века – Оскара Уальда, Фридриха Ницше, Рихарда Вагнера, Хенрика Ибсена и др. – автор показывает их предрасположенность к такого рода искусству, которое можно было бы ожидать от людей с психическими заболеваниями (истериков, неврастеников и так далее). Одновременно Нордау указывает на тот факт, что их творения являются продуктом не только личным, но также продуктом общественным: из-за общей болезненной атмосферы, в которой пребывала Европа в обозначенном периоде, успех такого рода искусства был обеспечен. Идеи, высказанные Максом Нордау, получили широчайшее распространение. Такие понятия, к...Слушайте книгу.



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