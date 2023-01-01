Выпуск 7. Политология. Любовь Лобанова,Ирина Могилева,Т. Черненко
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Выпуск 7. Политология. Любовь Лобанова,Ирина Могилева,Т. Черненко

Выпуск 7. Политология. Любовь Лобанова,Ирина Могилева,Т. Черненко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература31 мин16+

Сюжет

Учебное пособие предназначено для занятий по русскому языку в группах иностранных студентов, изучающих политологию и имеющих языковую подготовку в объеме I сертификационного уровня. Цель данного пособия – ознакомить учащихся с особенностями научного стиля речи, отдельным пластом общественно-политической лексики, синтаксическими моделями, характерными для политической науки. Пособие состоит из 9 уроков, построенных на материале курса «Основы политологии», изучаемого студентами, контрольных работ и аудиоприложения.

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