WinkАудиокнигиВыпуск 7. Политология. Любовь Лобанова,Ирина Могилева,Т. Черненко
Выпуск 7. Политология. Любовь Лобанова,Ирина Могилева,Т. Черненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература31 мин16+
Сюжет
Учебное пособие предназначено для занятий по русскому языку в группах иностранных студентов, изучающих политологию и имеющих языковую подготовку в объеме I сертификационного уровня. Цель данного пособия – ознакомить учащихся с особенностями научного стиля речи, отдельным пластом обществе�нно-политической лексики, синтаксическими моделями, характерными для политической науки. Пособие состоит из 9 уроков, построенных на материале курса «Основы политологии», изучаемого студентами, контрольных работ и аудиоприложения.
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