Выпивать и закусывать. Дина Рубина (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Первый рассказ Дины Рубиной был напечатан в далекие 60-е годы прошлого столетия в популярном в то время журнале «Юность». После этого было еще несколько публикаций, но, по словам самой Дины Рубиной «лучшие вещи они не брали. Так, рассказы, по мелочи». Несмотря на это, читатели запомнили и полюбили автора ироничных и трогательных рассказов и с нетерпением ждали выхода очередных номеров журнала. Но настоящий интерес к творчеству писательницы со стороны именитых изданий, таких как «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» появился лишь после эмиграции Дины Рубиной за границу. «Наверное, надо было уехать, чтобы пробить плотину…» Книга «Выпивать и закусывать» возникла, по словам автора из одного телефонного звонка. «… Помнится, я принялась уговаривать Игоря (Губермана) поехать на один из тех семинаров в кибуце, которые время от времени устраивает наш местный Союз писателей. Кормят от пуза, говорила я, выпивку возьмем, на травке посидим, на коровок поглядим… – Так это же счастье!– воскликнул он с воодушевлением (что, вообще–то, у него ничего еще не значит),– А жен с собой можно брать? Я бы Тату взял. Я как раз о ней воспоминания пишу, а когда объект под рукой, это гораздо удобнее. Я расхохоталась. Но спустя час или два после того мимолетного разговора вдруг подумала: черт, а ведь и в самом деле – почему бы не записывать за ним все его мгновенные, как вспышки магния, остроты, этот бенгальский блеск молниеносной реакции в разговоре, убийственные реплики в неприятельских перепалках, перлы любви по отношению к семье и близким друзьям – все то, из чего и рождается не сравнимое ни с чем, прямо–таки радиоактивное обаяние, которое излучает этот немолодой еврей с вислым носом…» Исполняют: Дина Рубина Продюсер издания: Владимир Воробьёв © Д. Рубина ©&℗ ИП Воробьев ©&℗ ИД СОЮЗ



Выпивать и закусывать слушать на видеосервисе Wink.