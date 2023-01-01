Вынос мозга. Чудеса восприятия и другие особенности работы нервной системы. Ирина Галеева (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Что происходит с нашей нервной системой в течение дня? Как реагирует наш мозг на кофеин, алкоголь, влюбленность, сон? Можно ли силой мысли замедлить биение сердца или умереть от счастья? На все эти вопросы ответит книга врача-невролога и популярного блогера Ирины Галеевой. Вымышленный герой, в котором каждый может узнать себя, пройдет по лабиринту нервной системы и откроет все загадки самой сложной системы человеческого организма. Вы сможете прожить один день вместе с большим поклонником неврологии, выпьете первую чашку кофе, узнаете, как не уснуть на работе во время скучной планерки, на что обращает внимание невролог во время осмотра и многое другое. Эта книга – увлекательный путеводитель по нервной системе, присоединяйтесь! Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.



Вынос мозга слушать на видеосервисе Wink.