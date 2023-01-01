Вынеси мусор. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Григорий Шумков расстался с женой и уехал из Москвы в провинциальный город, чтобы создать семью с подругой детства Катей Зиминой, с которой у них несколько лет назад начался «отпускной» роман. Катя тоже ушла от мужа-бизнесмена Федора. Дочь Кати и Федора – 15-летняя Люда – надеется, что родители обязательно сойдутся, если устранить главное препятствие – Григория. А у Григория, и кроме конфликта с падчерицей, проблем предостаточно: без связей на хорошую работу в провинции он устроиться не может, а брать в руки метлу, чтобы хоть как-то начать зарабатывать – не хочет. Люда всячески пыталась доказать матери, что ее новый возлюбленный – просто альфонс, и необходимо срочно «ссадить» его со своей шеи. Но Григорий и Катя любят друг друга, и готовы преодолевать появившиеся трудности вместе. Григорий, смирив гордыню, устроился работать дворником. Неожиданно ему в голову пришла идея – взять ссуду на открытие собственного бизнеса. Но для этого он должен состоять на учете как безработный. Григорий уволился. Люда тут же заявила матери, что Григорий снова нашел повод не работать. Катя, видя как тяжело Григорию, предлагает ему «подхалтурить» продавцом на лотке сантехники в фирме своих друзей. Григорий согласился. Однако в первый же день выяснилось, что владелец лотка – ее бывший муж Фёдор. Григорий был взбешен – Катя обманула его, и он вынужден работать за подачки на своего соперника! Только ради любви к Кате он «проглотил» и эту обиду. На дне рождения Люды, куда был приглашен Федор, Григорий не сдержался и устроил скандал. А на следующий день не вышел на работу. Вскоре Григорий получил субсидию. Но Люда, воспользовавшись тем, что тот на радостях немного выпил, а мама на ночном дежурстве, вызвала участкового и заявила, что неизвестный вломился в их квартиру. Правда быстро выяснилась, но Григорий ушел из дома и заявил Кате, что не намерен больше терпеть выходки ее дочери. Катя же заявила, что тоже устала от постоянных скандалов. Когда Григорий пришел за вещами, в квартире уже был Федор. Люда заявила, что родители снова вместе. Григорий ушёл, как ему казалось, навсегда. Прошло не которое время. Бизнес Григория налаживался, но он очень скучал по Кате. Он решил еще раз встретиться с ней. Оказалось, что Катя тоже очень скучает. Люда призналась, что наврала про воссоединение семьи и попросила Григория не выдавать ее. А Григорий пообещал, что не будет пытаться заменить ей отца, но очень хочет стать добрым другом.



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