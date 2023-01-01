Выкупи меня. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Деловая женщина Елена Константинова привыкла получать от жизни все, что хочет. Однажды она познакомилась с молодым талантливым художником Максимом и устроила его выставку. Максим ей понравился. К тому же подруга Елены Ольга рассказала ей о том, что Максим – натура тонкая, умеющая отдаваться страстям. По словам Ольги, ради своей возлюбленной, которая попала в аварию, он продал квартиру и залез в долги, чтобы вылечить ее, но возлюбленная не выжила. Впечатленная Елена влюбилась в Максима, и, узнав о том, что за ним гоняются кредиторы, решила оплатить его долг. Она попросила своего давнего знакомого Георгия отдать довольно крупную сумму кредиторам. Елена и Максим провели вместе ночь. Елена ожидала, что их отношения будут развиваться, но он вдруг перестал ей звонить. Вскоре она увидела его вместе с Александрой, своей дочерью. Они вели себя так, что не было сомнений в том, что Александра и Максим – любовники. Елена пришла в ужас. Ей стало еще хуже, когда она узнала, что Александра продала автомобиль – подарок матери, ради оплаты долгов Максима. Елена поняла, что должна заставить Максима уехать из города. Она обратилась за помощью к Ольге и попросила ее найти человека, который мог бы выставить Максима из города. Ольга согласилась, но оценила услуги такого человека очень дорого. Елена, считая, что другого выхода у нее нет, решила принять встречное предложение Ольги. Вскоре к Елене пришел человек, который забрал деньги и пообещал разобраться с Максимом. Одновременно Александра выяснила, что Максим обманывал ее. Елена страдала, видя, как мучается из-за предательства ее дочь. Вскоре Ольга сообщила ей о том, что Максима в городе больше нет. Елена успокоилась, но спустя короткое время она увидела Максима у себя в кабинете. Он сообщил ей, что его избили, и пригрозил обратиться в милицию, если она предпримет еще хоть что-то. Елена поняла, что бессильна против наглого и уверенного в своей безнаказанности Максима. Но помощь пришла оттуда, откуда Елена и не ждала. Выяснилось, что Георгий не поторопился исполнить просьбу Елены об оплате долга Максима, он лишь на словах сообщил ему эту информацию. Затем Георгий собрал информацию о талантливом художнике и выяснил, что он в сговоре с Ольгой, и Елена стала далеко не первой жертвой их аферы. Георгий сообщил о местонахождении Максима милиции. А Елена смогла, наконец, оценить помощь Георгия и ответить на его чувства.



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