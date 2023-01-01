Выходя за рамки лучшего. Как работает социальное предпринимательство. Роджер Мартин, Салли Осберг. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Женщины из бенгальской деревушки Джобра, делающие плетеную мебель, годами не выбирались из нищеты. Чтобы купить бамбук, им приходилось продавать мебель ростовщикам за гроши. Выручить женщин могла мизерная сумма свободных средств, но банки не желали связываться с нищими. Тогда экономист Муха�ммед Юнус начал сам выдавать кредиты под коллективную ответственность — первые

27 он просто достал из кармана. Мухаммад Юнус открыл первый в мире «банк для бедных» и в 2006 году получил за этот проект Нобелевскую премию мира.

Книга Роджера Мартина и Салли Осберг «Выходя за рамки лучшего. Как работает социальное предпринимательство» — невероятно интересное пособие по преобразованию среды. Когда на Земле перестают взрываться пехотные мины, когда падает спрос на изделия, созданные с помощью детского и рабского труда, а рыбаки начинают заботиться о том, чтобы рыба не закончилась при жизни следующего поколения — мир становится лучше. Эта вдохновляющая книга содержит целых семь сценариев успеха для социальных предпринимателей — и, возможно, следующий проект, который украсит мир, будет ваш.



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