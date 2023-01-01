Выиграть жизнь. Сказки из сундука. Виталий Сундаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Путешественник высочайшего класса, президент Фонда русских экспедиций и путешествий, основатель российской Школы выживания VITALIS, эксперт по колыбельным цивилизациям, инструктор по рукопашному бою, подводному плаванию, водитель-испытатель и педагог, он никогда не стремился к славе… Но всегда стремился прославить великолепие нашей планеты Земля и жизни, что ее населяет. Виталий Сундаков – первый иностранец, прошедший посвящение «Выиграть жизнь» в племени уичолей и ставший «внуком» вождя Дона Аполонио Карильо, прототипа Дона Хуана. Вместе с автором вы сможете заглянуть внутрь мира, его разнообразия и едва уловимой тайны. Путешествуя по страницам этой книги, вы ответите не только на вопрос «Кто же он такой, Виталий Сундаков?», но и на самый главный вопрос любого человека: «Кто я?»



Выиграть жизнь слушать на видеосервисе Wink.