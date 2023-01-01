Выбор за вами. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Елена Круглова семь лет назад рассталась со своим мужем Артемом. С тех пор она не могла привести в дом другого мужчину, так как ужасно боялась, что ее сын Игорь, которому тогда было 10 лет, его не примет. В жизни Елены появляется Василий, мужчина, которого она искренне любит, но в дом из-за этого страха привести не может. Елена узнает, что в ее отсутствие (как раз во время ее свиданий с Василием) Игорь пускал в их квартиру соседку Ольгу и ее любовника. Они за это покупали Игорю программные диски, необходимые ему для учебы. Елена, наконец, решается поговорить с сыном о том, чтобы в их доме появился Василий, но оказывается, что в их доме уже появился другой мужчина – ее бывший муж Артем. Артем хочет восстановить семью и наладить отношения с сыном. Он обещает купить ему мотоцикл. Но Игорь не прощает отцовского предательства, поддерживает мать и делает выбор в пользу человека, который дорог Елене,– Василия.



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