Выбор за вами. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Выбор за вами. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Выбор за вами. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

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О книге

Елена Круглова семь лет назад рассталась со своим мужем Артемом. С тех пор она не могла привести в дом другого мужчину, так как ужасно боялась, что ее сын Игорь, которому тогда было 10 лет, его не примет. В жизни Елены появляется Василий, мужчина, которого она искренне любит, но в дом из-за этого страха привести не может. Елена узнает, что в ее отсутствие (как раз во время ее свиданий с Василием) Игорь пускал в их квартиру соседку Ольгу и ее любовника. Они за это покупали Игорю программные диски, необходимые ему для учебы. Елена, наконец, решается поговорить с сыном о том, чтобы в их доме появился Василий, но оказывается, что в их доме уже появился другой мужчина – ее бывший муж Артем. Артем хочет восстановить семью и наладить отношения с сыном. Он обещает купить ему мотоцикл. Но Игорь не прощает отцовского предательства, поддерживает мать и делает выбор в пользу человека, который дорог Елене,– Василия.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
27 мин / 00:27

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