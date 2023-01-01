Выбор судьбы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Виктор Нелюдин влюблен в Ольгу Зимину, но жениться на ней не торопится. Неожиданно Ольга сама делает ему предложение. Но Виктор просит ее подождать, не объясняя причин, и Ольга чувствует себя оскорбленной. На самом деле Виктор считает, что не может жениться на Ольге, потому что должен быть рядом с Мариной Скворцовой – подругой детства, у которой недавно умерла мама. Их отцы были армейскими сослуживцами, и теперь обоих нет в живых. Но отец Виктора перед смертью взял с сына слово, что тот не бросит Марину. Предложение Ольги вынуждает Виктора рассказать Марине о том, что он собирается жениться, но он не успевает этого сделать – Марина признается ему, что влюблена в него с детства. Виктор мечется между чувством долга по отношению к Марине и любовью к Ольге. К тому же отец Ольги – приверженец старых «моральных устоев» и противник «гражданского брака» настаивает на свадьбе. Виктор мирится с Ольгой, и они начинают готовиться к свадьбе. Это случайно становится известно Марине, она в шоке убегает от Виктора и попадает под машину. Виктор винит в этом себя и переезжает к Марине, чтобы ухаживать за ней. Он говорит себе, что сделал выбор и навсегда останется с Мариной, но очень скучает по Ольге. А Ольга выслеживает его и приходит к Марине домой, обвиняя Виктора в предательстве. Марина, поняв, что Виктор не любит ее, отпускает его. Но Ольга простить его не готова. Виктор не может больше работать с ней вместе и увольняется, но от отца Ольги, своего начальника, узнает, что Ольга винит в их разрыве себя. Через некоторое время Виктор встречает на улице Марину. Оказывается, избавившись от его опеки, она обрела себя и счастлива. Теперь Виктор свободен, и он делает предложение Ольге.



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