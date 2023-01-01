Выбор судьбы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Выбор судьбы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Выбор судьбы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Виктор Нелюдин влюблен в Ольгу Зимину, но жениться на ней не торопится. Неожиданно Ольга сама делает ему предложение. Но Виктор просит ее подождать, не объясняя причин, и Ольга чувствует себя оскорбленной. На самом деле Виктор считает, что не может жениться на Ольге, потому что должен быть рядом с Мариной Скворцовой – подругой детства, у которой недавно умерла мама. Их отцы были армейскими сослуживцами, и теперь обоих нет в живых. Но отец Виктора перед смертью взял с сына слово, что тот не бросит Марину. Предложение Ольги вынуждает Виктора рассказать Марине о том, что он собирается жениться, но он не успевает этого сделать – Марина признается ему, что влюблена в него с детства. Виктор мечется между чувством долга по отношению к Марине и любовью к Ольге. К тому же отец Ольги – приверженец старых «моральных устоев» и противник «гражданского брака» настаивает на свадьбе. Виктор мирится с Ольгой, и они начинают готовиться к свадьбе. Это случайно становится известно Марине, она в шоке убегает от Виктора и попадает под машину. Виктор винит в этом себя и переезжает к Марине, чтобы ухаживать за ней. Он говорит себе, что сделал выбор и навсегда останется с Мариной, но очень скучает по Ольге. А Ольга выслеживает его и приходит к Марине домой, обвиняя Виктора в предательстве. Марина, поняв, что Виктор не любит ее, отпускает его. Но Ольга простить его не готова. Виктор не может больше работать с ней вместе и увольняется, но от отца Ольги, своего начальника, узнает, что Ольга винит в их разрыве себя. Через некоторое время Виктор встречает на улице Марину. Оказывается, избавившись от его опеки, она обрела себя и счастлива. Теперь Виктор свободен, и он делает предложение Ольге.

Выбор судьбы слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг