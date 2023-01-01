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Выбор Софи. Уильям Стайрон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика332 мин16+
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Сюжет
Жемчужина творческого наследия Уильяма Стайрона. Роман, который лег в основу сценария изумительного одноименного фильма с Мерил Стрип в главной роли, удостоенного премии «Оскар». Какова цена выживания человека в аду нацистских концлагерей? Палачи из Освенцима заставили молодую польку Соф�и сделать страшный выбор… Прошли годы, Софи давно переселилась в Америку и на первый взгляд вполне счастлива. Но прошлое по-прежнему не дает ей покоя, душит и мешает жить. И однажды это прошлое возвращается…
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