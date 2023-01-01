Выбор. Эдит Ева Эгер,Эсме Швалль-Вейганд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых сильных книг о войне и внутренней силе человека. 1944 год, шестнадцатилетняя балерина Эдит Эгер отправлена в Аушвиц. Ужасы не сломили Эдит, а ее внутренний мир помог ей обрести жизнеутверждающую силу и свободу. Эдит Ева Эгер – уроженка Венгрии, в юности – балерина. Эдит Ева Эгер была еще подростком, когда в 1944 году ее вместе с семьей отправили в концентрационный лагерь Аушвиц. Там ее родители погибли в газовой камере, но храбрость и внутренняя сила поддерживали Эдит и ее сестру в Аушвице, потом в Маутхаузене и в Гунскирхене – отвратительных лагерях смерти. 4 мая 1945 года молодой американский солдат нашел Эдит, едва живую, в куче трупов. После войны Эдит переехала в Чехословакию, где вышла замуж. В 1949 году они с мужем переехали в Соединенные Штаты. В 1969 году она получила научную степень по психологии в Техасском университете в Эль-Пасо. Затем прошла стажировку в докторантуре в Военном медицинском центре имени Уильяма Бомонта в Форт-Блиссе (штат Техас). Доктор Эгер – выдающийся психолог, член нескольких профессиональных ассоциаций. Она имеет клиническую практику в Ла-Хойя (штат Калифорния), работает на факультете психологии в Калифорнийском университете в Сан-Диего и помогает ветеранам, военнослужащим и жертвам физических и психических травм. Эдит Эгер выступала на Си-Эн-Эн и в шоу Опры Уинфри, а также была главной героиней документального фильма о холокосте, который появился на голландском Национальном телевидении.Доктор Эгер стала учителем года в 1972 год...Слушайте книгу.



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