Вы не сделаете мне больно! Как усовершенствовать свой разум и превзойти свои возможности. Дэвид Гоггинс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

У Дэвида Гоггинса было тяжелое детство (и это не преувеличение): отец бил его, брата и мать и заставлял их работать ночами. Поэтому в школе Дэвид только и думал о том, как бы не заснуть и спрятать следы от побоев. Учителя и одноклассники считали его тупым и не скрывали этого. Вся радость Дэвида заключалась в еде: съел сладкий пончик, запил шоколадным коктейлем ― и проблемы отступают. Неудивительно, что к окончанию школы он весил 135 килограммов!

Но Дэвид сумел переломить судьбу. Он на личном примере доказал, что законы генетики, психологии и социологии работают, но не всегда и не для всех. Людям-воинам закон не писан! Дэвид стал «морским котиком» ВМС США, триатлонистом и ультрамарафонцем. В саммари «Вы не сделаете мне больно» мы расскажем о 10 челленджах, пройдя которые вы тоже сможете стать настоящим героем.



Вы не сделаете мне больно! Как усовершенствовать свой разум и превзойти свои возможности слушать на видеосервисе Wink.