Вы не рождены страдать. Преодолейте страх, неуверенность и депрессию и полюбите себя снова, чтобы обрести счастье, уверенность и покой. Блейк Бауэр. Ключевые идеи книги. (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Любовь к себе — главная любовь в жизни каждого человека. Увы, часто она бывает безответной. Если мы не ценим свои чувства и желания, мы не любим себя. Но тогда не можем рассчитывать на искренние здоровые отношения с окружающими нас людьми и всем миром.



Почему любовь к себе должна быть безусловной? Как она притягивает любовь окружающих? И почему такая любовь не имеет ничего общего с эгоизмом? Ответы на эти вопросы — в книге Блейка Бауэра «Вы не рождены страдать». Это вдохновляющий и откровенный разговор о том, что нас закрепощает, а что освобождает. А еще множество конкретных техник, которые помогут запустить трансформирующую силу любви к себе."





Вы не рождены страдать слушать на видеосервисе Wink.