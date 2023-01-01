WinkАудиокнигиВы не рождены страдать. Преодолейте страх, неуверенность и депрессию и полюбите себя снова, чтобы обрести счастье, уверенность и покой. Блейк Бауэр. Ключевые идеи книги.
Вы не рождены страдать. Преодолейте страх, неуверенность и депрессию и полюбите себя снова, чтобы обрести счастье, уверенность и покой. Блейк Бауэр. Ключевые идеи книги. (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн44 мин16+
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Сюжет
"Любовь к себе — главная любовь в жизни каждого человека. Увы, часто она бывает безответной. Если мы не ценим свои чувства и желания, мы не любим себя. Но тогда не можем рассчитывать на искренние здоровые отношения с окружающими нас людьми и всем миром.
Почему любовь к себе должна быть безусловной? Как она притягивает любовь окружающих? И почему такая любовь не имеет ничего общего с эгоизмом? Ответы на эти вопросы — в книге Блейка Бауэра «Вы не рождены страдать». Это вдохновляющий и откровенный разговор о том, что нас закрепощает, а что освобождает. А еще множество конкретных техник, которые помогут запустить трансформирующую силу любви к себе."
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