Вы и ваша мама. Книга о том, как все наладить. Нина Зверева (книга, 2020) слушать онлайн

Эта книга – помощник взрослым детям по созданию гармоничных и счастливых отношений с их мамами. Мамы бывают сложными, обидчивыми, нетерпимыми, но от этого мы не перестаем любить их. Бизнес тренер Нина Зверева уверена: какая бы мама у вас ни была, наладить с ней диалог можно! В основу книги легли истории из жизни и наиболее типичные проблемы, с которыми сталкиваются взрослые дети, общаясь с родителями. Подробно описаны более 20 типов сложных мам – среди них вы наверняка узнаете и свою маму. Но главное, здесь есть практические рекомендации: – Как наладить общение с мамой. – Как отпустить детские обиды и чувство вины. – Как выстроить личные границы в отношениях с мамой. – Как не повторять материнских ошибок.



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