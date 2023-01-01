Вверх по лестнице, ведущей вниз. Бел Кауфман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бел Кауфман – американская писательница, чье имя хорошо известно читателям во всем мире. Славу Бел Кауфман принес роман «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Роман о школьниках и их учителях, детях и взрослых, о тех, кто идет против системы. Книга начинается словами «Привет, училка!» и заканчивает�ся словами «Привет, зубрилка!», а между этими двумя репликами письма, письма, письма – крики людей, надеющихся, что их услышат.



Вверх по лестнице, ведущей вниз слушать на видеосервисе Wink.