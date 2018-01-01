Вверх дном. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В романе «Вверх дном» члены Пушечного клуба, пытаясь растопить полярные льды, производят выстрел из гигантской пушки, но терпят неудачу из-за неправильно выполненных расчетов. «Рассеянность Дж.Т.Мастона, ошибка на три нуля в начале его вычислений, была причиной унизительной неудачи нового об�щества. Если товарищи несчастного секретаря клуба негодовали, то общественное мнение смягчилось. В конце концов, ведь благодаря его ошибке, произошло всe зло, или лучше сказать, все благополучие…» Продюсер: Владимир Воробьев ©



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