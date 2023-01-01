Введение в психологию. Абрам Фет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Испокон веку люди манипулировали друг другом. Знание о человеке, позволившее пользоваться и управлять им, предшествовало всякому другому знанию как и всякое знание, поначалу оно было бессознательным. Но ещe в начале истории жрецы и вожди научились вполне сознательно манипулировать человеко�м это значит – применять общее знание людей для достижения частных целей. Возникает вопрос – в каком смысле можно человека знать? И можно ли его знать вообще? Ответы на эти, а также другие вопросы, а также рассказ о структуре личности и о вкладе Фрейда в развитие психоанализа, ждет вас в этой лекции.



Введение в психологию слушать на видеосервисе Wink.