ВЦБИД. Александр Беляев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Джемс Лэйт завтракал у большого открытого окна. В саду китаец– садовник поливал из шланга лимонные, апельсинные деревья и кусты роз. Несмотря на ранний час, было уже жарко. Вошел загорелый мальчик в коротенькой курточке с блестящими маленькими пуговками, поклонился, подал на подносе письма �и газеты, сказал: –Утренняя почта, сэр!– и вышел, тихо ступая…»



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