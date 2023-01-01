ВЦБИД. Александр Беляев
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ВЦБИД. Александр Беляев

ВЦБИД. Александр Беляев (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фантастика, Классика12+

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Сюжет

«Джемс Лэйт завтракал у большого открытого окна. В саду китаец– садовник поливал из шланга лимонные, апельсинные деревья и кусты роз. Несмотря на ранний час, было уже жарко. Вошел загорелый мальчик в коротенькой курточке с блестящими маленькими пуговками, поклонился, подал на подносе письма и газеты, сказал: –Утренняя почта, сэр!– и вышел, тихо ступая…»

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