Вторжение. Книга 1. Второй шанс. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

«Второй шанс» – фантастический роман Василия Маханенко, первая книга цикла «Вторжение», жанр боевое фэнтези, LitRPG. Реальность жестока. Высокий уровень развития технологий повлек за собой высокий уровень безработицы. Сокращают всех, начиная от учителей, заканчивая мастерами по ремонту техники. Какой смысл держать человека, если его можно заменить продвинутым механизмом? Но что делать людям? Как им жить? Где брать деньги? Ответ на это только один – Барлиона! Официальный проект правительства набирает обороты, затягивая в свои сети все больше и больше народу. Остается только гадать, как поведут себя лишенные всего люди. Роман Балабанов – один из таких. Но, в отличие от большинства, он не отчаивается. Не умеет этого делать профессионал в управлении проектами с тринадцатилетним стажем. Есть цель, есть четкое понимание того, как ее достичь. Этому никто не может помешать. Ни новый класс, ни странный друг, ни неожиданные враги.



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