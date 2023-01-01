"Второе "Я"". Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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"Второе "Я"". Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

"Второе "Я"". Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Когда Виктор привел жену Инну в квартиру, где жил с сестрой-двойняшкой Алисой, между женщинами сразу началась война. Новым поводом для конфликта стал дом, который строил Виктор для себя и жены. Алиса не хотела расставаться с братом и собиралась переехать вместе с ними, а Инна была категорически против. Виктор очень любил жену, но считал, что несет ответственность за сестру. Пытаясь лавировать между Инной и Алисой, Виктор принимал сторону то одной, то другой. Инну волновало, что у них с Виктором нет детей, и она предложила ему обратиться в центр планирования семьи. Виктор был не против того, чтобы жена обследовалась, но сам делать анализы отказался. Алиса посчитала, что Инна с помощью ребенка хочет отнять у нее брата, обиделась и тайком ушла из дома. Виктор разыскал сестру у ее коллеги Леонида и уговорил вернуться домой. Вскоре Инне удалось убедить мужа сдать анализы. Он еще не получил результаты, когда Инна сообщила ему радостную весть о том, что она беременна. Но Алиса в тот же день принесла Виктору результаты анализов, из которых следовало, что он бесплоден, и намекнула, что жена ему изменила. Инна возмутилась и ушла жить к тете. Виктор решил сдать анализы повторно. Он пришел в медицинский центр и случайно услышал, как Леонид обвиняет его сестру в должностном преступлении. Алиса призналась, что она, как врач-лаборант, подделала результаты анализов брата. Виктор простил сестру, поставив ей условие – остаться жить в родительской квартире. Алиса согласилась. Виктор попытался уговорить жену вернуться, но Инна сказала, что дождется, пока будет готов новый дом.

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