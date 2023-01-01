Второе нашествие марсиан. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. «Второе нашествие марсиан» – искромeтно весeлая и иронично грустная сатирическая притча. Захват Земли происходит незаметно: марсиане засеивают поля синей пшеницей, скупают у людей желудочный сок и постепенно превращают их в стадо «дойных коров». Но жители маленького городка поглощены спорами о марках и выпивкой, и их не очень интересуют отвлечeнные проблемы нарушения прав и свобод… Произведение, написанное в 1960-х годах как фантастическая антиутопия, – в наши дни становится пророческим и едва ли не реалистическим.



Второе нашествие марсиан слушать на видеосервисе Wink.