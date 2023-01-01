Второе дыхание. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Второе дыхание. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Второе дыхание. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

В жизни Ольги Глуховой и ее мужа Леонида случилась большая трагедия: после продолжительной болезни умерла их дочь. Прошло полгода, Ольга не могла найти в себе силы, чтобы смириться с произошедшим. Каждый день приносил ей только боль и отчаяние. Однажды Леонид сообщил Ольге, что нашел для нее работу. Она должна была стать гувернанткой для девочки-подростка Юли. Отец Юли Александр Слепцов был начальником Леонида. Ольга смогла преодолеть себя и начала работать у Слепцовых. Вскоре она обратила внимание на то, как Александр общается с дочерью. Он был властным и нетерпимым отцом. Ольга постаралась объяснить ему, что он зарождает в дочери комплексы. Пытаясь раскрепостить девочку, Ольга начала заниматься с ней декламированием. Спустя короткое время ее усилия были оценены: Юлю выбрали на конкурс чтецов. Однажды Александр подвез Ольгу домой и рассказал свою историю: женился на молодой девушке, она родила ему дочь, но жена любила погулять. После развода мать Юли оставила девочку отцу и исчезла в неизвестном направлении. Ольга заметила, что нравится Александру. Между тем, дома Леонид все время пытался доказать ей, что она лишь прислуга для Слепцовых. Вскоре Александр сообщил Ольге, что переводит свой бизнес в другой город, они с дочерью уезжают. Он предложил Ольге уехать с ними. Леонид, узнав об этом, собрал вещи и ушел из дома, признавшись, что встретил другую. Ольга отказалась ехать со Слепцовыми, понимая, что Юля не заменит ей дочь, и с Александром ее не связывают никакие чувства. А вскоре к ней вернулся Леонид, она узнала, что он соврал про любовницу, решив «самоустраниться», и надеясь, что со Слепцовым Ольга будет счастливее, чем с ним.

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