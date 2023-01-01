Вторая жена. Мила Александровна Реброва (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Он украл ее, насильно сделав второй женой. Сакина всю жизнь презирала право мужчин на многоженство, но что, если за фасадом властного богача скрывается нечто большее, чем мужчина привыкший выполнять любой свой каприз? –Знаешь, я хотел просто пообщаться, скрасить время, но сейчас ты меня завела. А это очень плохо для тебя кончится! Да как он смел!? Так откровенно и без стыда говорить такие вещи! –И что? Убьешь, похитишь? С трудом напомнила себе, что не могу дотрагиваться до чужих мужчин, иначе бы расцарапала его самодовольное лицо! –А знаешь, это неплохая идея! Я вообще считаю, что давно пора возродить традицию по похищению невесты. Герои мусульмане, но во избежание распрей не будет упоминаний о национальности героев.



Вторая жена слушать на видеосервисе Wink.