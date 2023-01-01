Вторая жена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Когда Лилия познакомилась с Дмитрием, он сказал ей, что потерял жену Марину. Вскоре Лилия переехала к нему, но Дмитрий не предлагал ей жениться и продолжал хранить фотографии жены. Как Лилия ни пыталась, ей не удавалось выяснить ни у Дмитрия, ни у его друга Филиппа, что же случилось с Мариной. Лилия решила выяснить это сама и нашла у Дмитрия в закрытом ящике стола записку от Марины о том, что та любит другого. Лилия и Дмитрий должны были уехать в дом отдыха на выходные, но Дмитрию позвонили, и он, ничего не объясняя, отправил Лидию отдыхать в одиночестве. Лилии было скучно в доме отдыха одной, и она вернулась в тот же день. Дома она обнаружила Дмитрия и какую-то женщину. Выяснилось, что это жена Дмитрия, Марина. Она потеряла память, и Дмитрий оплачивал ее лечение в частной клинике. Но из-за кризиса у него больше не было на это денег, и ему пришлось забрать Марину домой. Дмитрий сказал Лилии, что любит ее, что Марина ей не соперница, и что он найдет выход из сложившейся ситуации, но пока что Марина будет жить у него. Лилия ушла из дома. Она снова встретилась с Филиппом, и он рассказал, что Марина влюбилась в него, она ему тоже очень нравилась, но он сказал ей, что они не могут быть вместе, потому что он не может предать друга. Марина призналась во всем Дмитрию, он не хотел ее отпускать и запер ее в квартире. Она пыталась выбраться через балкон, упала со второго этажа и попала в больницу с сотрясением мозга, в результате чего потеряла память. Увидев Филиппа и Лилию вместе, Дмитрий обвинил их в том, что они любовники. Лилия очень на него обиделась. На следующий день он попросил у нее прощения и объяснил, что считает себя виновным в болезни Марины. Он уже снял ей квартиру, осталось только найти сиделку, и он боится оставлять ее дома одну. Лилия согласилась побыть с Мариной. Она предложила Марине погулять и устроила ей встречу с Филиппом. Марина узнала Филиппа. Вечером Лилия рассказала Дмитрию, что Марина теперь будет с Филиппом, что они любят друг друга. Дмитрий и Лилия помирились.



Вторая жена слушать на видеосервисе Wink.