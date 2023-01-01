Вторая попытка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Елена и Геннадий Контуровы прожили в браке семь лет. Всё это время муж пытался уговорить Елену родить ребёнка, однако та считала, что с этим лучше повременить. В конце концов, супруги серьёзно поссорились. В один из вечеров, когда Елена ждала мужа с работы, ей в дверь позвонила женщина по имени Вероника, которая заявила, что она является второй женой Геннадия и у них даже есть ребёнок. Вероника попросила Елену дать мужу развод. Когда Геннадий пришёл домой, Елена, ничего ему не объясняя, просто выставила его за дверь. Спустя несколько дней Елена случайно встретила своего бывшего однокурсника Владимира, который работал в одной фирме с Геннадием. Владимир когда-то был влюблён в Елену. Однажды, копаясь в Интернете, Елена увидела фотографию Вероники на сайте интимных услуг. Она поняла, что Геннадий изменял ей с проституткой. Это явилось для Елены настоящим потрясением. Тем временем Владимир стал оказывать ей знаки внимания и сказал, что продолжает любить её и хочет, чтобы она стала его женой. Наступил день развода. У ЗАГСа Геннадий заявил Елене, что отказывается разводиться, поскольку он ни в чём не виноват. В этот момент к ним снова подошла Вероника и спросила Геннадия, оформил ли он наконец-то развод. Для Елены это явилось последней каплей. Она решила принять предложение Владимира. В тот же день она поняла, что беременна. Бывший муж не оставлял попыток доказать ей, что он ни в чём не виновен, и она жестоко ошибается. Однажды он привёл её в свой кабинет. Там в тот момент находился Владимир. Геннадий сообщил, что понял, кто придумал всю эту историю с Вероникой. В доказательство Геннадий показал Елене мобильный телефон Владимира. Именно с него тот звонил Веронике и делал «заказ». Вдобавок ко всему, Владимир подставил Геннадия ещё и по работе. Бывший институтский друг Елены пытался таким образом получить место Геннадия и его жену. По поведению Владимира, Елена поняла, что её муж говорит правду. Она помирилась с Геннадием и сообщила ему, что ждёт ребёнка.



Вторая попытка слушать на видеосервисе Wink.