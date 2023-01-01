Вторая Академия (Основание). Айзек Азимов
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Вторая Академия (Основание). Айзек Азимов

Вторая Академия (Основание). Айзек Азимов (книга, 1953) слушать онлайн

7.21953, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература691 мин16+

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Сюжет

Никто не подозревал, что Академии может угрожать всего один человек. Но именно так и получается – завоеватель, известный как Мул, пришел с Периферии и перестроил Галактическую Империю в Союз Миров. Он захватывает планету Терминус без единого выстрела. Спасти План Селдона может только загадочная Вторая Академия, тайно основанная на другом конце Галактики – в «конце звезд»…

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