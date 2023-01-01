Вторая Академия (Основание). Айзек Азимов (книга, 1953) слушать онлайн

Сюжет

Никто не подозревал, что Академии может угрожать всего один человек. Но именно так и получается – завоеватель, известный как Мул, пришел с Периферии и перестроил Галактическую Империю в Союз Миров. Он захватывает планету Терминус без единого выстрела. Спасти План Селдона может только загадоч�ная Вторая Академия, тайно основанная на другом конце Галактики – в «конце звезд»…





Вторая Академия (Основание) слушать на видеосервисе Wink.