Всю неделю дождь. Вадим Кожевников (книга, 2020) слушать онлайн

По одноименному рассказу. На строительство нефтепровода приезжает водолазный старшина Бухов и его напарник Мочалин. В тяжелых условиях летнего паводка они выполняют опасную работу по закладке взрывчатки в русло реки. Исполнители: Василий Бухов, старшина водолазов – Переверзев Иван; Степан Мочалин, его напарник – Дубов Александр; Коля Левкин, матрос с земснаряда – Леньков Александр; Гымза, прораб стройки – Аноров Михаил; Лена Кукушкина – Румянцева Надежда; Галя Волжинова – Коновалова Нина; Шофер – Шапошников Георгий; От автора – Пузырев Юрий



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