Всё, что от тебя осталось. Кати Беяз
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Всё, что от тебя осталось. Кати Беяз

Всё, что от тебя осталось. Кати Беяз (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы16+

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Сюжет

Антон отправляется с университетскими друзьями в автопутешествие. Они выезжают в ночь, чтоб не стоять длинную очередь на границе. Их путь лежит через горы. В дороге разыгрывается любовная драма. Вспыльчивая Евгения покидает машину и скрывается в лесу, коварно утопающем в зловещем тумане. Ребята отправляются на поиски, но что они знают про таинственный перевал? Оказывается этот лес хранит свои страшные тайны прошлого. Порой его кровавые картины оживают и открывают страннику свои ужасные лики…

Всё, что от тебя осталось слушать на видеосервисе Wink.

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