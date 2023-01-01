Вся система Ричарда Баха. 70 практик, раздвигающих границы невозможного!. Эдуард Кравец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тайные знания, меняющие жизнь! Аудиокниги Ричарда Баха открывают нам удивительную информацию о тайных законах мироздания. Пронизанные любовью и светом, эти книги способны «перевернуть» наше сознание, ведь в них указан путь к обретению чудесных возможностей: способность менять свою жизнь и окружающую реальность, как нам захочется, превратить свою судьбу в великолепное приключение, полное открытий и исполнения любых мечтаний! В этой аудиокниге вы найдете 70 уникальных практик по мотивам идей Ричарда Баха. Они помогут вам не только лучше осмыслить систему великого исследователя, но и выйти с их помощью на новый уровень жизни – туда, где чудеса не только реальны, но и являются каждодневной нормой!



Вся система Ричарда Баха слушать на видеосервисе Wink.