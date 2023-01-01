Вся система Ричарда Баха. 70 практик, раздвигающих границы невозможного!. Эдуард Кравец
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Вся система Ричарда Баха. 70 практик, раздвигающих границы невозможного!. Эдуард Кравец

Вся система Ричарда Баха. 70 практик, раздвигающих границы невозможного!. Эдуард Кравец (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Психология378 мин12+

Сюжет

Тайные знания, меняющие жизнь! Аудиокниги Ричарда Баха открывают нам удивительную информацию о тайных законах мироздания. Пронизанные любовью и светом, эти книги способны «перевернуть» наше сознание, ведь в них указан путь к обретению чудесных возможностей: способность менять свою жизнь и окружающую реальность, как нам захочется, превратить свою судьбу в великолепное приключение, полное открытий и исполнения любых мечтаний! В этой аудиокниге вы найдете 70 уникальных практик по мотивам идей Ричарда Баха. Они помогут вам не только лучше осмыслить систему великого исследователя, но и выйти с их помощью на новый уровень жизни – туда, где чудеса не только реальны, но и являются каждодневной нормой!

Вся система Ричарда Баха слушать на видеосервисе Wink.

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