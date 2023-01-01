Вся фигня – от мозга?! Простая психосоматика для сложных граждан. Василий Чибисов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Доступно и понятно – о сложных материях и важных реалиях. Психосоматика и психоанализ для тех, кто хочет разобраться в себе и других. Бессонница, панические атаки, лишний вес, заболевания на нервной почве, интимные проблемы – в обиходе эти явления принято называть психосоматическими. С этими вопросами мы приходим к психологу, психотерапевту, психоаналитику, иногда к психиатру – лишь бы была заветная приставка «психо». И ждeм ответов. А вместо ответов – сплошные сюрпризы, потому что «психо» вам в этих вопросах не помощники. Читателю предлагается утонченная, оригинальная и в меру ироничная концепция психосоматических проблем. Двигаясь от грязной нейронной конкретики к чистым психоаналитическим абстракциям, мы познакомимся с вопросами свободной речи, агрессии, социофобии, ложного Сверх-Я, сепарации, психиатрической власти. Для пущей убедительности всю теорию приправим пикантными случаями из практики. И вы, возможно, наконец поймeте, что это за зверь такой – психосоматика.



Вся фигня – от мозга?! Простая психосоматика для сложных граждан слушать на видеосервисе Wink.