Встретимся на мосту. 9 кирпичей, чтобы построить крепкие рабочие отношения. Кимберли Сауседа. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Кимберли Сауседа работала в ведущих технологических компаниях и потрясающих командах и быстро поняла, что успех продукта во многом определяется отношениями между людьми, которые над ним работают. Рабочие отношения похожи на мост, который строится постепенно, по кирпичику, с обеих сторон. Мост создается посредством определенных действий и слов и становится все крепче. Эти действия эффективны не только для руководителей, но и для всех сотрудников, которые хотят развиваться, приносить пользу компании и работать в благоприятных условиях. Особенно актуальным «строительство мостов» стало в 2020-х, когда команды оказались разобщены из-за коронавирусных ограничений.





Встретимся на мосту слушать на видеосервисе Wink.