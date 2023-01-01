WinkАудиокнигиВстретимся на мосту. 9 кирпичей, чтобы построить крепкие рабочие отношения. Кимберли Сауседа. Ключевые идеи книги
Встретимся на мосту. 9 кирпичей, чтобы построить крепкие рабочие отношения. Кимберли Сауседа. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн31 мин16+
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Сюжет
Кимберли Сауседа работала в ведущих технологических компаниях и потрясающих командах и быстро поняла, что успех продукта во многом определяется отношениями между людьми, которые над ним работают. Рабочие отношения похожи на мост, который строится постепенно, по кирпичику, с обеих сторон. Мост создается посредством определенных действий и слов и становится все крепче. Эти действия эффективны не только для руководителей, но и для всех сотрудников, которые хотят развиваться, приносить пользу компании и работать в благоприятных условиях. Особенно актуальным «строительство мостов» стало в 2020-х, когда команды оказались разобщены из-за коронавирусных ограничений.
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