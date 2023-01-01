Встреча. Дэн Поблоки
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Встреча. Дэн Поблоки

Встреча. Дэн Поблоки (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Фэнтези280 мин16+

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Сюжет

Ларкспур – заброшенный особняк, полный тайн и призраков, – встречает гостей. Эти пятеро пока не знакомы друг с другом и приехали сюда по разным причинам. Поппи, выросшая в приюте, мечтает найти свою семью. Юные актеры Дэщ и Дилан собираются сниматься в фильме ужасов. Азуми выбрала интернат подальше от дома. Маркус хочет поступить в школу для одаренных музыкантов… И никто не догадывается, что его ждет на самом деле. Герои встречаются. Ловушка захлопывается. Первая книга трилогии «Дом теней» впервые на русском языке.

Встреча слушать на видеосервисе Wink.

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