Вслушиваясь, всматриваясь… Дзен в повседневной жизни + Доверие. Живи играючи и будь открыт для жизни. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо),Эдвард Уолд (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Я ничего не знаю достоверно. Вы ничего не знаете достоверно. Предлагаю войти в пространство этой книги именно с таким подходом. А что, если все, во что мы верили до настоящего момента, было нашей ограничивающей обусловленностью? Что, если все, что вы думаете о себе,– это лишь один из аспектов вашего существа, который не отражает всей вашей многогранности и глубины? Чем больше в нас накоплено привычного «знания о том, как устроен мир и какое место мы в нем занимаем», тем меньше пространства остается для жизненности и спонтанности. А эти качества нам нужны для вхождения в Потоковое Состояние. Именно оттуда берутся все лучшие и свежие идеи, новые гармоничные пути, новое видение, а также возможности для безболезненного выхода из закрученной и навороченной нашими умами реальности. Пусть эта книга поможет вам вспомнить о своей истинной сути и освежить восприятие жизни так, чтобы каждое мгновение вы встречали с предвкушением, любовью и благодарностью. Эдвард Уолд



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