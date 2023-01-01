Вслед за Эмбер. Кристин Лёненс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Новая Зеландия, 1980-е годы: бурная эпоха хиппи-фестивалей, экологических протестов и движения против ядерных испытаний. На этом фоне разворачиваются не менее драматические события в жизни двух молодых людей. Студент киношколы Итан Григ без памяти влюбляется в яркую свободолюбивую экоактивистку Эмбер Диринг. Однако она неожиданно выходит замуж за человека вдвое старше себя – богатого бизнесмена Стюарта Ридса. Начинается история изощренной борьбы за сердце Эмбер, которая обрастает обидами, тайнами и коварными поступками с непредсказуемыми последствиями. Кристин Лёненс, автор книги, по которой снят оскароносный фильм «Кролик Джоджо», и на этот раз представляет увлекательную и необычную историю о сложной природе любви и страсти, тонкой границе между добром и злом и неумолимой силе прошлого.



Вслед за Эмбер слушать на видеосервисе Wink.