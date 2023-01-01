WinkАудиокнигиВселенский неудачник. Дмитрий Емец
Вселенский неудачник. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика813 мин12+
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Сюжет
Во Вселенной нет места случайностям. Кроме одной, самой нелепой случайности, по имени Тит Невезухин. Своей врожденной способностью влипать в неприятности он прославился далеко за пределами родной галактики. Этот вселенский неудачник странствовал в космосе, не подозревая, что из-за него… отп�равилась на дно океана Атлантиды, пал Рим и началась Первая Мировая война. Самой судьбой Титу Невезухину была уготована роль стрелочника, который, оказываясь в нужный момент в ненужном месте, заворачивает поезд истории под откос…
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