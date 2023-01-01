Всего лишь замена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Игорь Матвеев собрался жениться на Полине, но в день бракосочетания дочь Полины Наталья устроила скандал. Она обвинила Игоря в том, что он не любит ее мать, а пытается найти замену своей погибшей два года назад семье. Тогда в результате жуткой аварии не стало его жены и дочери, ровесницы Натальи. Бракосочетание так и не состоялось, но вскоре Игорю удалось убедить Полину ещё раз подать заявление в ЗАГС. Игорь решил наладить отношения с будущей падчерицей. Наталья увлекалась верховой ездой, и однажды Игорь отвез её в конюшню. Казалось, Наталья оттаяла, и Игорю удалось установить с ней контакт. Но решил пойти дальше, и изменить в Наталье то, что ему очень не нравилось – стиль одежды, которого она придерживалась. Он купил ей новый гардероб, спрятав старую одежду. Возник бурный скандал. По мнению Натальи, Игорь пытался заставить ее одеваться так же, как свою погибшую дочь. После этих слов Игорь ударил Наталью. Полина и Игорь поругались, но вскоре ему удалось вымолить прощение. На первый взгляд, жизнь вернулась в прежнее русло, Игорь перестал придираться к Наталье, стараясь подружиться с девочкой. Но случившееся не давало покоя Полине, она встретилась с отцом Натальи и договорилась о том, что их дочь будет жить либо у него, либо вернется к бабушке. Узнав об этом, Игорь пришел в ярость. Он действительно не понимал, чего боится Полина. Тогда она заставила его оглядеться по сторонам в его собственной квартире. Игорь увидел, что его всюду окружают фотографии погибшей семьи. Он понял, что Наталья неспроста обвиняла его в том, что он ищет замену тем, кого больше с ним нет. Полина ушла от Игоря. Тогда-то он и понял, что нужно отпустить прошлое. Игорь попросил Наталью помочь ему помириться с Полиной. Вскоре девочке удалось уговорить мать встретиться с ним.



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