WinkАудиокнигиВсегда лишь она. Мэрибет Мэйхью Уален
Всегда лишь она. Мэрибет Мэйхью Уален (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы569 мин16+
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Сюжет
Это могла быть идеальная свадьба. Брызги шампанского, платья в цветочек, новая жизнь. В маленьком городке Южной Каролины все только и говорят о предстоящем торжестве. Подружки невесты вовсю готовятся к праздничному обеду. Впереди финальная репетиция церемонии. До свадьбы Энни остались счита�ные дни. Это могла быть идеальная свадьба. Но невеста исчезла.
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