Всегда ешьте левой рукой. А также перебивайте, прокрастинируйте, шокируйте. Неочевидные советы для успеха. Рохит Бхаргава (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все, что написано в этой книге, прямо противоположно тому, что твердили вам годами родители, учителя, коллеги и начальники. «Прокрастинируйте больше. Доводите людей до слез. Освойте йодль». Вы вообще серьезно? На самом деле да. Эта книга наполнена парадоксальными и порой обескураживающими секр�етами успеха, о которых никто никогда не осмеливался вам рассказать. Но в отличие от большинства набивших оскомину штампов эти советы действительно помогут вам в жизни.



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