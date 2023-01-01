Все твои совершенства. Колин Гувер (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Любимый автор пользователей TikTok, более 435 млн упоминаний. «Трудно признать, что браку пришел конец, когда любовь еще не ушла. Люди привыкли считать, что брак заканчивается только с утратой любви. Когда на место счастья приходит злость. Но мы с Грэмом не злимся друг на друга. Мы просто стали другими. Мы с Грэмом так давно смотрим в противоположные стороны, что я даже не могу вспомнить, какие у него глаза, когда он внутри меня. Зато уверена, что он помнит, как выглядит каждый волосок на моем затылке, когда я отворачиваюсь от него по ночам». Совершенной любви Квинн и Грэмма угрожает их несовершенный брак. Они познакомились при сложных обстоятельствах. Драматичное, но красивое начало. Сейчас же близится конец. Что может спасти их отношения? Квинн уверена, что должна забеременеть. Но ее уверенность становится и тем, что ведет их брак к концу. Сколько секретов, недосказанностей и боли могут скрывать друг от друга любящие люди? И обратим ли этот процесс? «Восхитительный, но и буквально выворачивающий наизнанку роман. Убедительная история о том, как ожидания счастливой жизни не оправдываются… и что с этим делать».– Library Journal «Душераздирающе… Еще один потрясающий роман от Колин Гувер».– Bustle «Пронзительная история любви».– Booklist «Совершенное изображение несовершенного брака».– Kirkus Колин Гувер – троекратная обладательница премии Goodreads Choice Award в номинации «Любовный роман». Автор бестселлеров «Уродливая любовь» и многих других. Ее произведения переведены на множество языков и постоянно попадают в списки бестселлеров по версии New York Times и Amazon.com. Сильные, эмоциональные истории Колин Гувер покорили сердца миллионов читательниц по всему миру, ведь они посвящены лучшему чувству на земле.



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