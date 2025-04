Все сложно. Почему мы терпим неудачи и какие уроки можем из этого извлечь. Элизабет Дэй (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сегодня Элизабет Дэй – одна из самых востребованных журналисток Великобритании и США, сотрудничающая с такими крупными изданиями как The Times, The Telegraph, The Guardian, The Observer, Vogue и пр. Но далеко не все в жизни Элизабет было гладко. В школе она была изгоем, провалила важные экзамены, в двадцать ее преследовали неудачи на любовном фронте, а в тридцать ей пришлось распрощаться с мечтой о детях и семье. У нее за плечами неоднократные смены работ, партнеров и мест жительства, неприятие себя и своей внешности, периоды депрессии. В этой книге Элизабет делится откровенными моментами из личной жизни и отрывками интервью с известными актерами, политиками и бизнесменами. Их истории показывают, как кризисы и неудачи могут преподнести важные уроки и стать толчком к развитию и успеху.



