Все предельно. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Команда скелетов». «Ночная смена». «Ночные кошмары и фантастические видения»… Вы помните эти названия? Как известно, Стивен Кинг дарит почитателям своего таланта сборник повестей и рассказов примерно раз в семь лет. Перед вами – очередной сборник, где Стивен Кинг предстает во всей многогра�нности своего таланта. Это настоящая сокровищница увлекательных, парадоксальных и темных историй, которые мог написать только истинный Мастер прозы.



Все предельно слушать на видеосервисе Wink.