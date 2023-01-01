Все предельно. Стивен Кинг
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Все предельно. Стивен Кинг

Все предельно. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Фэнтези1260 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

«Команда скелетов». «Ночная смена». «Ночные кошмары и фантастические видения»… Вы помните эти названия? Как известно, Стивен Кинг дарит почитателям своего таланта сборник повестей и рассказов примерно раз в семь лет. Перед вами – очередной сборник, где Стивен Кинг предстает во всей многогранности своего таланта. Это настоящая сокровищница увлекательных, парадоксальных и темных историй, которые мог написать только истинный Мастер прозы.

Все предельно слушать на видеосервисе Wink.

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