Все пополам. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Талантливый архитектор Семён Силаев, всю жизнь «тащивший» на себе младшего брата Евгения, вдруг решил, что с него довольно, и в день получения братом диплома объявил ему, что отныне тот сам будет строить собственную жизнь. Этим заявлением Семён вызвал настоящую бурю негодования у своей мамы Ольги Марковны. По мнению мамы, Семён был просто обязан и дальше помогать брату и устроить того в архитектурное бюро, где работал сам Семён. Старший брат был вынужден уступить просьбам матери, хотя и понимал, что из Евгения вырос обычный нахлебник. Семён попытался объяснить брату, что их бюро испытывает трудности с получением новых заказов и даже он сам на грани увольнения, но скоро понял, что Евгения это совершенно не смущает. На другой день Семён всё же пошёл к хозяйке бюро Людмиле Якушевой просить за брата. Та хорошо знала Евгения и предупредила Семёна, что для бюро этот сотрудник окажется головной болью. Она предложила пригласить для начала Евгения на корпоративное мероприятие за городом, чтобы понять, как тому удастся поладить с сотрудниками бюро. Во время мероприятия Евгений неожиданно напился, объяснив впоследствии брату, что ненавидит, когда его «рассматривают под микроскопом». Якушева всё же уступила просьбам Семёна, и Евгения приняли в бюро. Вскоре Якушевой удалось получить крупный заказ на проектирование торгового центра. Семён сказал, что от этого проекта надо отказаться, поскольку стройка запланирована на месте кладбища героям прошедших войн. Якушева в гневе уволила Семёна. Тот был удивлён, что его брат, как ни в чём ни бывало, остался работать над проектом. Семён не смог найти работу по специальности и подрабатывал прорабом на строительстве дач. Якушева предложила ему вернуться, но он отказался, сказав, что бюро не должно браться за этот «проект на костях». Судя по всему, дела у Евгения, напротив, пошли в гору, и он даже купил в кредит новую машину. А потом произошло неожиданное. Выяснилось, что разрешение на строительство торгового комплекса было получено незаконно, и заказ был аннулирован. Евгений впал в депрессию, поскольку Якушева уволила его, и ему было нечем расплачиваться по кредиту. Семён понял, что тот снова собирается сесть ему на шею, но на этот раз он решил быть жёстче и даже собрался переехать жить в другое место. Людмила снова пришла к Семёну и попросила его вернуться. Она сказала, что скучает по нему. Евгений неожиданно нашёл работу в другом городе. Семён догадался, что этому поспособствовала Людмила.



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