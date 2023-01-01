Все лгут. Как выявить обман по мимике и жестам. Лиллиан Гласс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Альпина» – всегда про инновации и нестандартные решения, и эту книгу озвучил искусственный интеллект! Такой подход позволит нам выпускать больше аудиокниг, а вам – больше слушать. Подобного мы ещe не делали и не сможем без отзывов: расскажите, как вам озвучка и что можно сделать ещe лучше. Каждый из нас сталкивался с мошенничеством или ложью в повседневной жизни. Не важно, насколько вы умны, богаты или знамениты. Если вас обманули в бизнесе, вытянули деньги, предал друг, родственник или коллега, изменил партнер – можете утешиться тем, что вы не одиноки. Мир полон опасных людей, имя которым – лжецы. Вы никогда не сможете узнать наверняка, обманывают ли вас, пока не проанализируете язык тела человека, выражение его лица, речь или даже то, что он пишет в Интернете.



Все лгут слушать на видеосервисе Wink.