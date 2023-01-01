ВІРШІ. Павло Тичина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поезії «Блакить мою душу обвіяла», «Гаї шумлять», «Не бував ти у наших краях» – у них подано картини мальовничої природи рідного краю, ліричні пейзажі доповнені мотивом любові до України. Ці вірші є обов’язковою частиною шкільної програми. Перу автора належать збірки «Сонячні кларнети», «За�мість сонетів і октав», «Плуг», «Вітер з України», «З минулого – в майбутнє», «Читаю, думаю, нотую», поеми «Похорон друга», «Скорбна мати» тощо. Павло Тичина – талановитий український поет, який працював у жанрах пейзажної, інтимної та філософської лірики.



ВІРШІ слушать на видеосервисе Wink.