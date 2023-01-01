WinkАудиокнигиВІРШІ. Олекса�ндр Олесь
ВІРШІ. Олександр Олесь (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Поэзия12+
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Сюжет
«Заспів», «Україна в старовину», «Ярослав Мудрий», «Микита Кожум'яка», «Похід на Царгород» та «Наші предки – слов’яни» – вірші, в яких Олександр Олесь зобразив історію давньої України часів князівства. Це був період співжиття людей і богів, коли Дажбог освітлював землю, а Стрибог вільно літав степами. Міфічні істоти населяли густі ліси і не ховалися, а люди згуртовувалися у роди і племена. Вже тоді Україна мужньо боролася з ворогами, відстоюючи свою свободу.
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