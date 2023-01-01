ВІРШІ. Олександр Олесь (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

«Заспів», «Україна в старовину», «Ярослав Мудрий», «Микита Кожум'яка», «Похід на Царгород» та «Наші предки – слов’яни» – вірші, в яких Олександр Олесь зобразив історію давньої України часів князівства. Це був період співжиття людей і богів, коли Дажбог освітлював землю, а Стрибог вільно літав степами. Міфічні істоти населяли густі ліси і не ховалися, а люди згуртовувалися у роди і племена. Вже тоді Україна мужньо боролася з ворогами, відстоюючи свою свободу.



ВІРШІ слушать на видеосервисе Wink.