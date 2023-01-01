Время войны. Станислав Сергеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Заключительная часть цикла «Памяти не предав». Здесь не имеет значения, из какого ты времени: на хвосте три «мессера», и надо выжить, а ты – летчик-снайпер и генерал-лейтенант, но «зигзаги» остались в будущем, а у тебя два кубаря на петлице и «чужое» тело. Великая Отечественная война – самое большое испытание, выпавшее на долю нашей страны. Роль авиации и в Победе, и в поражениях той войны переоценить невозможно. Как только научились побеждать в небе, так войска двинулись вперед и дошли до Эльбы. Но Победу куют не только солдаты, офицеры и генералы, но и инженеры, рабочие и ученые. Только сплав всех усилий, включая грамотную организацию, приведет к Победе!



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