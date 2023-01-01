Время-не-ждет. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Время-не-ждет» прозвали лихого Элама Харниша на золотых приисках Аляски. И он действительно привык жить так, будто завтрашнего дня не существует, с жадностью вырывать у судьбы все, что только можно, наслаждаться даже опасностью, словно увлекательной игрой. «Все или ничего», – таков был его де�виз в мире Белого безмолвия, таким он и остался в Сан-Франциско. Однако удастся ли ему, привычному к товариществу, честности и грубоватой искренности золотоискателей, выжить в финансовых джунглях, где царят ложь, лицемерие и холодный расчет? Выжить – и не потерять себя?..



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