Время не ждет. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Успешный предприниматель Элем Харниш по прозвищу Пламенный, сколотил свое состояние на золотых приисках Аляски. Игрок по своей натуре, он привык, что в Юконе люди ради золота рисковали своей жизнью, а те, кто отнимал золото у земли, играли на него друг с другом. Оказавшись в Сан-Франциско, он продолжает жить по первобытным законам до тех пор, пока судьба не дарит ему встречу с прекрасной стенографисткой Дид… Также не пропустите ранее издававшиеся аудиокниги Джека Лондона: «Мартин Иден», «Золото», «Белый клык», «Когда боги смеются и другие рассказы», «Смок Белью».



Время не ждет слушать на видеосервисе Wink.